"Пласт" просит Раду принять законопроект с поправками Зеленского

Общественная скаутская организация "Пласт" поддержала поправки президента Владимира Зеленского и призвала Раду принять законопроект об их государственном признании. Соответствующее заявление опубликовано на странице организации в Фейсбуке.

"Мы благодарны инициаторам закона за предложение закрепить государственное финансирование для деятельности нашей организации. Это дало бы нам возможность увеличить число ячеек, привлечь еще больше взрослых волонтеров к работе с детьми, провести больше мероприятий как в Украине, так и в странах проживания украинской диаспоры, а следовательно, приблизиться к реализации нашей цели – сделать пластовое движение доступным для каждого украинского ребенка. И в условиях дискуссии, ситуации, мы призываем Парламент принять поправки в закон, исключив из него нормы о прямом государственном финансировании", - сказано в заявлении.

В организации подчеркнули, что готовы участвовать в разработке новых эффективных моделей финансирования институционального развития общественных организаций.

Также в "Пласте" попросили политсилы не использовать название организации в политических интересах.

Напомним, 3 сентября президент Зеленский ветировал законопроект о государственной поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт".