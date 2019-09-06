Суд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской области

Директор НАБУ вину не признал и будет подавать апелляцию.

Суд оштрафовал Сытника за отдых в Ровенской области
Фото: стоп-кадр

Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Об этом сообщил его адвокат Владислав Кича.

"Решение суда притянутое за уши и по форме и по сути. Признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов", - сказал он.

По его словам, защита обязательно подаст апелляцию на это решение.

Главе НАБУ вменяли недекларирование элитного отдыха, который ему оплачивали третьи лица. Согласно показаниям свидетеля по делу, за период с 2017 по 2019 год Сытник отдыхал в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ровенской области пять раз.

Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что "за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, господин Сытник забыл заплатить немалую сумму наличными".

Сытник заявлял, что не признает вину в административном нарушении.

Он обвинялся в нарушении установленного законом ограничения для госслужащих при получении подарков. Указанная статья (ст. 172-5 Кодекса об админнарушениях) предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией подарка (1 700 - 3 400 гривен).

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