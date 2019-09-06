Новый премьер Гончарук задолжал 21 тыс. гривен за коммунальные услуги

Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на премьера и его родных.

Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на нового премьер-министра Алексея Гончарука и его родственников из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на судебные приказы Деснянского райсуда Чернигова.

По данным журналистов, больше всего Гончарук, его брат Олег, а также еще одна родственница, имя которой не называется, в 2012 и 2014 годах задолжали за услуги по предоставлению горячей воды. Тогда суд обязал их выплатить 8400 и 7800 гривен предприятию "Облтеплокоммунэнерго".

В 2011 и 2015 годах было постановлено выплатить за услуги ЖЭКа 4000 гривен. Свыше 1000 гривен обязали выплатить в 2011 и 2014 годах "Черниговгазу".

Всего сумма долга за жилищно-коммунальные услуги составила более 21 тыс. гривен.

Журналисты обратились за комментарием к самому Гончаруку. Он ответил, что уже 19 лет живет в Чернигове и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с задолженности.

Напомним, Гончарук задекларировал более 1 млн 850 тыс. гривен доходов за 2018 год и автомобиль Jaguar. При этом собственной недвижимости у премьер-министра нет - он живет на съемной квартире.