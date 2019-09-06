Новый премьер Гончарук задолжал 21 тыс. гривен за коммунальные услуги

Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на премьера и его родных.

Новый премьер Гончарук задолжал 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Алексей Гончарук
Фото: Lb.ua

Коммунальные предприятия Чернигова несколько раз подавали в суд на нового премьер-министра Алексея Гончарука и его родственников из-за долгов за горячую воду, газ и другие коммунальные услуги.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на судебные приказы Деснянского райсуда Чернигова.

По данным журналистов, больше всего Гончарук, его брат Олег, а также еще одна родственница, имя которой не называется, в 2012 и 2014 годах задолжали за услуги по предоставлению горячей воды. Тогда суд обязал их выплатить 8400 и 7800 гривен предприятию "Облтеплокоммунэнерго".

В 2011 и 2015 годах было постановлено выплатить за услуги ЖЭКа 4000 гривен. Свыше 1000 гривен обязали выплатить в 2011 и 2014 годах "Черниговгазу".

Всего сумма долга за жилищно-коммунальные услуги составила более 21 тыс. гривен.

Журналисты обратились за комментарием к самому Гончаруку. Он ответил, что уже 19 лет живет в Чернигове и пообещал связаться с братом для прояснения ситуации с задолженности.

Напомним, Гончарук задекларировал более 1 млн 850 тыс. гривен доходов за 2018 год и автомобиль Jaguar. При этом собственной недвижимости у премьер-министра нет - он живет на съемной квартире.

Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции ДостоинстваВ Гонконге задержали организаторов показа фильма об украинской Революции Достоинства
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в УкраинеЗеленский готов снять мораторий на эксгумацию поляков в Украине
В Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВВ Станице Луганской начали демонтаж последнего фортификационного сооружения возле КПВВ
На пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майяНа пост первого замглавы Минобразования претендует автор диссертации о государстве майя
Блок рекламы


Похожие новости
В Одесской области бывший прокурор получил пять лет тюрьмы за 5 тыс. гривен взяткиВ Одесской области бывший прокурор получил пять лет тюрьмы за 5 тыс. гривен взятки
Стефанчук предлагает разработать "абсолютно новый" регламент РадыСтефанчук предлагает разработать "абсолютно новый" регламент Рады
Гончарук ожидает от СБУ ликвидации УБЭПГончарук ожидает от СБУ ликвидации УБЭП
Новый посол Великобритании в Украине приступила к работеНовый посол Великобритании в Украине приступила к работе
Премьер-министр Грузии подал в отставкуПремьер-министр Грузии подал в отставку
Начальника отдела полиции в Винницкой области будут судить за вымогательство 200 тыс. гривенНачальника отдела полиции в Винницкой области будут судить за вымогательство 200 тыс. гривен
Гончарук планирует отказаться от показухи во время заседания правительстваГончарук планирует отказаться от показухи во время заседания правительства
Гончарук анонсировал запрет на "обмен бумажками" между госорганамиГончарук анонсировал запрет на "обмен бумажками" между госорганами
Новый генпрокурор уволил МатиосаНовый генпрокурор уволил Матиоса
Зеленский встретился с президентом Литвы и премьером БельгииЗеленский встретился с президентом Литвы и премьером Бельгии
Последние новости
Подгружаем последние новости