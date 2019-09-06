В РФ активист, который носил передачи украинским морякам, получил четыре года колонии
Константин Котов пришел на суд в футболке с портретом Сенцова.
Тверской суд Москвы вечером 5 сентября приговорил гражданского активиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима за "неоднократное нарушение правил проведения митингов" (ст. 212.1 Уголовного кодекса РФ).
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Суд установил: Котов совершил неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий в течение предшествующих 180 суток", - заявил судья Станислав Минин.
Указанная статья Уголовного кодекса РФ получила известность как "дадинская" - по фамилии оппозиционного активиста Ильдара Дадина, который был первым осужденным по ней.
Котов пришел на оглашение приговора в футболке с изображением политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в РФ к 20 годам колонии строгого режима за поджог двери офиса "Руской общины Крыма" и окна местного отделения "Единой Росиии". В РФ его обвинили в создании на территории Крыма "террористического сообщества".
Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма, а также занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО.
Напомним, роSSийская прокуратура просила для Котова 4,5 года тюрьмы.
В августе Пресненский районный суд Москвы арестовывал Котова по уголовному делу о "неоднократных нарушениях порядка организации или проведения митинга". При обыске в его доме следователи изъяли книгу крымского публициста и историка Сергея Громенко "Крым наш. История роSSийского мифа". Правозащитный центр "Мемориал" признал Котова политическим заключенным.
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