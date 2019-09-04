В Варшаве по подозрению в терроризме задержаны трое граждан Украины, - СМИ

Полиция Варшавы сегодня, 4 сентября, задержала троих граждан Украины, которые угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает местное издание Polsat News.

Задержанные - двое мужчин и женщина. Они опубликовали в интернете видео, в котором угрожали совершить теракт в Варшаве. Полиция задержала всех троих по месту жительства.

О каком именно теракте шла речь, полиция не сообщает, но известно, что в их доме обнаружили и изъяли оружие, но не огнестрельное.