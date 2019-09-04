В Варшаве по подозрению в терроризме задержаны трое граждан Украины, - СМИ
По данным полиции, задержанные опубликовали видео с угрозами теракта.
Полиция Варшавы сегодня, 4 сентября, задержала троих граждан Украины, которые угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает местное издание Polsat News.
Задержанные - двое мужчин и женщина. Они опубликовали в интернете видео, в котором угрожали совершить теракт в Варшаве. Полиция задержала всех троих по месту жительства.
О каком именно теракте шла речь, полиция не сообщает, но известно, что в их доме обнаружили и изъяли оружие, но не огнестрельное.
Напомним, в Польше проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В Варшаву прибыл вице-президент США Майк Пенс, во всех общественных местах усилена охрана.
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Политика
04.09.2019 15:05