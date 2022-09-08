Новий прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс оголосила про заморожування рахунків за електроенергію

Нова прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс заявляє про здатність захистити громадян від багаторазового зростання цін на енергоносії, повідомляє Радіо Свобода .

"Цього тижня я пообіцяла, що впораюся з зростаючими цінами на енергоносії, з якими стикаються сім'ї та підприємства по всій країні. Сьогодні я виконую обіцянку", - заявила Трасс сьогодні у Палаті громад.

Згідно з планом уряду, протягом наступних двох років британці платитимуть за електроенергію не більше 2500 фунтів стерлінгів на рік. Це дозволить домогосподарствам щороку економити понад тисячу фунтів стерлінгів. Крім цього, збережеться оголошена раніше знижка у розмірі 400 фунтів стерлінгів. Таким чином, витрати британських домогосподарств на електрику будуть наближені до поточних, тобто заморожені.

Ці заходи, очікує британський уряд, прискорять економічне зростання та зменшать інфляцію на 5%, що зменшить вартість обслуговування державного боргу.