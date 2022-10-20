Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати

електроенергія, струм, Електрика, дроти

Сьогодні, 20 жовтня, Дніпропетровщина переходить у режим тотальної економії електрики.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Заощаджуємо. Усі. Жорстко. З 7-ї ранку і до 11-ї вечора. Промислові підприємства, торговельні центри, офіси, побутові споживачі», - повідомив Резніченко.

Голова Дніпропетровської ОВА підкреслив, що це вимушений крок для відновлення балансу енергосистеми.

«І від цього залежить її життєздатність. Удари росіян по енергетиці спричинили дефіцит. Зараз кожна увімкнена вітрина, рекламний щит чи пральна машинка здатні призвести до серйозних аварійних відключень», - наголосив Резніченко.

«Де саме, в який час - дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові - тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на сайті Міністерства енергетики можна знайти посилання на сайти операторів мереж, які публікують оголошення про застосування обмежень споживачів.

З 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більших, ніж за 8 місяців війни.

В «Укренерго» також зазначили, що причина обмежень - дефіцит потужності в системі і порадили зарядити, пауербанки, а також мати запас води, ліхтарики і батарейки до них.


Катерина Петренко, politeka.net





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