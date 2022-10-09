Енергодар вже третю добу залишається без електроенергії та води

У тимчасово окупованому військами РФ Енергодарі вже третю добу немає води та електроенергії. Люди позбавлені можливості приготувати їжу, заявив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.

"Наразі загострюється ситуація з питною водою. Особливо у тих містян, які не встигли зробити запаси або вже використали іх", - наголосив Орлов.

Мер закликав жителів бути вкрай обережними під час збору сухих гілок для багать, бо посадки та лісову зону окупанти могли замінувати.

За його словами, війська РФ закрили в’їзд в місто гуманітарних вантажів, інформує ZN.ua .

"Готові організувати оперативну доставку та видачу в Енергодарі питної води, яка зараз вкрай необхідна. Але вже тривалий час всі гуманітарні вантажі з підконтрольних Україні територій в місто не пропускають окупанти", - додав мер.