У НКРЕКП упевнені, що знайшли зручний момент для підвищення цін на електроенергію

Голова НКРЕКП каже, що населення і бізнес морально готові, інформує ZN.ua.

У НКРЕКП упевнені, що знайшли зручний момент для підвищення цін на електроенергію

Українські громадяни й бізнес вже морально готові до підвищення цін на електроенергію. Про це заявив глава НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

"Війна нас навчили дуже багато речам. Ми вже не ті, які були до війни. Ми готові платити справедливу ціну, але ціна повинна бути дійсно справедлива", - сказав глава НКРЕКП в ефірі телемарафону.

Водночас, за словами Ущаповського, це "питання дуже не просте".

"Поки що ми знаходимося десь в середині цього шляху. Я думаю, що це буде продовжуватися ще місяць-два, десь упродовж цього терміну, а потім будемо виходити з пропозицією. Але я особисто за те, що саме головне, що в цьому процесі було б, це відкритість, щоб громадськість, наші громадяни знали, що робиться, яким чином це робиться", - заявив глава НКРЕКП.

А рішення про перегляд тарифів для населення, за словами Ущаповського, прийматиме уряд, оскільки саме він субсидує низькі ціни на електроенергію.

Дещо інша історія із цінами для бізнесу.

За нього відповідає якраз національна комісія. Через перебої з постачанням дефіцит потужності бізнесу доводилося використовувати альтернативні джерела. Наприклад, генератори, або покупка електроенергії за кордоном. В обох випадках таке світло обходилося значно дорожче, тому наразі комісія вивчає можливість перегляду цін і для таких споживачів.

На скільки ціни для бізнесу можуть зрости, у комісії також поки вивчають варіанти.

Поки Росія завдає ударів по нашій енергетичній системі, питання тарифів на електроенергію для населення випадає із поля зору суспільства, й це зрозуміло — не до жиру, аби живу… Однак рано чи пізно воно постане і, найшвидше, дуже скоро — із закінченням опалювального сезону, орієнтовно 15 квітня цього року. Читайте про це в матеріалі Олександра Сергієнка - "Яких тарифів на електрику чекати українцям?".

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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