Кличко та ДТЕК знову попереджають киян: від критичного дефіциту електроенергії, аж до апокаліпсису

Ситуацію в Києві напружує лівобережна частина міста.

Кличко та ДТЕК знову попереджають киян: від критичного дефіциту електроенергії, аж до апокаліпсису
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Причиною нинішніх екстрених відключень світла в Києві є дефіцит електроенергії на лівому березі міста, який становить 70%, та аварії в міських енергомережах. Про це повідомив гендиректор компанії Yasno (входить до структури ДТЕК) Сергій Коваленко.

"Лівобережний Київ. Тут побутові клієнти отримують лише до 30% від потреб, тому що до сих пір ведеться ремонт одного із комунальних об'єктів генерації", – зауважив Коваленко.

"На жаль, поки терміни відновлення нам не відомі", - додав він.


Лія Ільченко, ZN.ua





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