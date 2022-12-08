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2022-12-08
Кличко та ДТЕК знову попереджають киян: від критичного дефіциту електроенергії, аж до апокаліпсису
Ситуацію в Києві напружує лівобережна частина міста.
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Причиною нинішніх екстрених відключень світла в Києві є дефіцит електроенергії на лівому березі міста, який становить 70%, та аварії в міських енергомережах. Про це
"Лівобережний Київ. Тут побутові клієнти отримують лише до 30% від потреб, тому що до сих пір ведеться ремонт одного із комунальних об'єктів генерації", – зауважив Коваленко.
"На жаль, поки терміни відновлення нам не відомі", - додав він.
Лія Ільченко, ZN.ua