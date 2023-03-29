У найближчі шість місяців дефіциту електроенергії в Україні не очікується – "Укренерго"
Водночас у відомстві наголосили на необхідності підготуватися до наступної зими, інформує
Голова правління компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що на найближчі півроку дефіциту в українській енергосистемі не прогнозується. Про це він
«Українська енергосистема є частиною європейської, а отже, ми матимемо можливість імпортувати електроенергію, якщо нам не вистачить своєї, і це дуже важливий фактор енергетичної безпеки країни. Тому у весняні та літні місяці, думаю, у нас буде збалансована ситуація в енергосистемі», – сказав очільник «Укренерго»
Водночас Кудрицький підкреслив важливість підготовки до наступної зими.
Він також додав, що треба відновити роботу пошкоджених армією РФ енергоблоків на теплових і гідроелектростанціях.