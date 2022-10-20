Економія електроенергії: на Львівщині, Тернопільщині та Франківщині влада вводить обмеження

По всій Україні готуються до можливих відключень електроенергії, інформує ZN.ua.

Економія електроенергії: на Львівщині, Тернопільщині та Франківщині влада вводить обмеження
© pixabay/colin00b

Через значущі пошкодження інфраструктурних об’єктів, що пов’язані з постачанням електроенергії, на Львівщині введено обмеження потужності для промислових споживачів. На Тернопільщині ймовірне відключення тролейбусної мережі. Міський голова Івано-Франківська попередив про вимкнення вуличного освітлення.

Львівщина

«Відповідно до розпорядження головного диспетчера РДЦ Західного регіону НЕК «Укренерго» сьогодні на Львівщині запровадили графік обмеження споживання електричної енергії та графік обмеження потужності для промислових споживачів», - повідомив голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький.

Відносно побутових користувачів на Львівщині – наразі немає інформації про введення графіку відключень.

Тернопільщина

Штаб ради оборони Тернопільщини попередили про те, що сьогодні можливі відключення електроенергії, а тому потрібно підготуватися.

  1. Максимально зменшіть використання електроприладів з 7:00 до 23:00
  2. Ймовірне відключення тролейбусної мережі. Сплануйте свій маршрут.
  3. Тримайте завжди зарядженими телефони, ліхтарики, зробіть запас води.

Франківщина

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до мешканців громади з проханням обмежити споживання електроенергії. Він додав, що доведеться вимкнути вуличне освітлення.

“Всіх мешканців прошу максимально обмежити використання електроенергії, особливо завтра (20 жовтня) з 7 ранку і до вечора”, – наголосив Руслан Марцінків.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
На Львівщині та Полтавщині закликають зменшити енергоспоживанняНа Львівщині та Полтавщині закликають зменшити енергоспоживання
Тотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знатиТотальна економія електроенергії: торкнеться всіх мешканців Дніпра і області, що треба знати
Країни ЄС не планують найближчим часом запроваджувати обмеження цін на газ РФ — BloombergКраїни ЄС не планують найближчим часом запроваджувати обмеження цін на газ РФ — Bloomberg
Влада Німеччини посилить захист об'єктів критичної інфраструктуриВлада Німеччини посилить захист об'єктів критичної інфраструктури
Влада РФ доручила відремонтувати Кримський міст не пізніше липня 2023 рокуВлада РФ доручила відремонтувати Кримський міст не пізніше липня 2023 року
Війська РФ обстріляли об'єкти інфраструктури в Сумській області: у двох районах аварійне відключення електроенергіїВійська РФ обстріляли об'єкти інфраструктури в Сумській області: у двох районах аварійне відключення електроенергії
Опалювальний сезон: на Львівщині готуються до можливих труднощівОпалювальний сезон: на Львівщині готуються до можливих труднощів
Енергодар вже третю добу залишається без електроенергії та водиЕнергодар вже третю добу залишається без електроенергії та води
Контрнаступ ЗСУ на сході: влада просить жителів Луганської області евакуюватисяКонтрнаступ ЗСУ на сході: влада просить жителів Луганської області евакуюватися
Ні грошей, ні пільг, ні допомоги. Влада РФ вирішила "кинути" мобілізованих?Ні грошей, ні пільг, ні допомоги. Влада РФ вирішила "кинути" мобілізованих?
Последние новости
Подгружаем последние новости