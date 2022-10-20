Економія електроенергії: на Львівщині, Тернопільщині та Франківщині влада вводить обмеження

Через значущі пошкодження інфраструктурних об’єктів, що пов’язані з постачанням електроенергії, на Львівщині введено обмеження потужності для промислових споживачів. На Тернопільщині ймовірне відключення тролейбусної мережі. Міський голова Івано-Франківська попередив про вимкнення вуличного освітлення.

Львівщина

«Відповідно до розпорядження головного диспетчера РДЦ Західного регіону НЕК «Укренерго» сьогодні на Львівщині запровадили графік обмеження споживання електричної енергії та графік обмеження потужності для промислових споживачів», - повідомив голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький.

Відносно побутових користувачів на Львівщині – наразі немає інформації про введення графіку відключень.

Тернопільщина

Штаб ради оборони Тернопільщини попередили про те, що сьогодні можливі відключення електроенергії, а тому потрібно підготуватися.

Максимально зменшіть використання електроприладів з 7:00 до 23:00 Ймовірне відключення тролейбусної мережі. Сплануйте свій маршрут. Тримайте завжди зарядженими телефони, ліхтарики, зробіть запас води.

Франківщина

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до мешканців громади з проханням обмежити споживання електроенергії. Він додав, що доведеться вимкнути вуличне освітлення.

“Всіх мешканців прошу максимально обмежити використання електроенергії, особливо завтра (20 жовтня) з 7 ранку і до вечора”, – наголосив Руслан Марцінків.