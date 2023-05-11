На Брянщині (РФ) по військкомату вдарив беспілотник – тамтешня влада каже, що український

Перед тим безпілотники атакували Білгородську область.

Український безпілотник здійснив обстріл адміністративної будівлі у Стародубі (Брянська область РФ). Про це повідомив у Telegram губернатор Брянщини Александр Богомаз, інформує ZN.ua .

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За його словами, постраждалих від обстрілу немає, на місці події працюють оперативні служби. В російських мас-медіа повідомляють, що об’єктом атаки був місцевий військкомат. Російський райцентр місто Стародуб розташоване за 60 км від кордону з Україною.