На Брянщині (РФ) по військкомату вдарив беспілотник – тамтешня влада каже, що український

Перед тим безпілотники атакували Білгородську область.

Український безпілотник здійснив обстріл адміністративної будівлі у Стародубі (Брянська область РФ). Про це повідомив у Telegram губернатор Брянщини Александр Богомаз, інформує ZN.ua.

На Брянщині (РФ) по військкомату вдарив беспілотник – тамтешня влада каже, що український
© Окрема мотопіхотна Маріупольська бригада/facebook

За його словами, постраждалих від обстрілу немає, на місці події працюють оперативні служби. В російських мас-медіа повідомляють, що об’єктом атаки був місцевий військкомат. Російський райцентр місто Стародуб розташоване за 60 км від кордону з Україною.

Практично одночасно із обстрілом Стародуба російська ППО збила над Білгородською областю РФ ще один безпілотник. Перед тим над приватним житловим сектором Білгородського району здетонували і впали два безпілотники. Про це повідомив у Telegram губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков. За його даними, постраждалих немає, вибухами були пошкоджені два будинки і автомобіль.


Іван Шевчук, ZN.ua





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