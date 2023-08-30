В аеропорту Пскова скасовано всі рейси - губернатор каже "нічого серйозного"

Аеропорт закрито щонайменше до четверга.

У Псковській області прийняте рішення про скасування всіх рейсів на середу, 30 серпня, повідомив губернатор Михайло Вєдєрніков, інформує ZN.ua.

В аеропорту Пскова скасовано всі рейси - губернатор каже
© Андрій Товстиженко, DT.UA

За його словами, попередньо внаслідок атаки не сталося «нічого серйозного», проте він припустив, що оцінити масштаб наслідків уночі складно.

Тому аеропорт зачинять «до з'ясування характеру можливого пошкодження злітно-посадкової смуги».

Вєдєрніков пообіцяв, що у четвер аеропорт відновить роботу у штатному режимі «якщо все буде гаразд».

Постраждалих внаслідок атаки на аеропорт, за словами губернатора, немає.

Раніше російські пропагандистські ресурси повідомляли про атаку безпілотників, внаслідок якої пошкодження отримали чотири літаки Іл-76.

Тим часом, у соцмережах поширюється інформація про те, що в Пскові нібито було завдано удару по розташуванню Другої бригади спецназу ГРУ, який знаходиться на території військової частини №64044. Офіційного підтвердження цих даних поки що немає.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки БПЛА у Пскові уражений склад озброєнь. Територію військової частини та аеродром оточили бійці ОМОН, оголошено план «Едельвейс» — посилений режим роботи спецслужб.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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