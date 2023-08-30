В аеропорту Пскова скасовано всі рейси - губернатор каже "нічого серйозного"

Аеропорт закрито щонайменше до четверга.

У Псковській області прийняте рішення про скасування всіх рейсів на середу, 30 серпня, повідомив губернатор Михайло Вєдєрніков, інформує ZN.ua .

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За його словами, попередньо внаслідок атаки не сталося «нічого серйозного», проте він припустив, що оцінити масштаб наслідків уночі складно.

Тому аеропорт зачинять «до з'ясування характеру можливого пошкодження злітно-посадкової смуги».

Вєдєрніков пообіцяв, що у четвер аеропорт відновить роботу у штатному режимі «якщо все буде гаразд».

Постраждалих внаслідок атаки на аеропорт, за словами губернатора, немає.

Раніше російські пропагандистські ресурси повідомляли про атаку безпілотників, внаслідок якої пошкодження отримали чотири літаки Іл-76.

Тим часом, у соцмережах поширюється інформація про те, що в Пскові нібито було завдано удару по розташуванню Другої бригади спецназу ГРУ, який знаходиться на території військової частини №64044. Офіційного підтвердження цих даних поки що немає.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки БПЛА у Пскові уражений склад озброєнь. Територію військової частини та аеродром оточили бійці ОМОН, оголошено план «Едельвейс» — посилений режим роботи спецслужб.