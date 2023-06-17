РФ розгорнула понад 20 додаткових вертольотів в аеропорту Бердянська — Британська розвідка
На півдні України РФ посилила свої ударні вертолітні сили в регіоні.
Аналітики міноборони Британії бачать, що РФ розгорнула понад 20 додаткових вертольотів в аеропорту Бердянська, приблизно за 100 км за лінією фронту. Про це повідомляє розвідка міністерства оборони Великої Британії у своєму Twitter, інформує ZN.ua.
З початку українських контрнаступальних операцій на півдні України Росія посилила свої ударні вертолітні сили в регіоні. У постійній боротьбі між авіаційними заходами та контрзаходами цілком імовірно, що Росія отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо завдяки ударним вертольотам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 June 2023.