РФ розгорнула понад 20 додаткових вертольотів в аеропорту Бердянська — Британська розвідка

На півдні України РФ посилила свої ударні вертолітні сили в регіоні.

Аналітики міноборони Британії бачать, що РФ розгорнула понад 20 додаткових вертольотів в аеропорту Бердянська, приблизно за 100 км за лінією фронту. Про це повідомляє розвідка міністерства оборони Великої Британії у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

З початку українських контрнаступальних операцій на півдні України Росія посилила свої ударні вертолітні сили в регіоні. У постійній боротьбі між авіаційними заходами та контрзаходами цілком імовірно, що Росія отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо завдяки ударним вертольотам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей.