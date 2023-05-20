У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи в районі аеропорту

Попередньо, влучання у місце розташування особового складу ворога.

В окупованому Маріуполі ввечері 19 травня пролунали вибухи у передмісті та в аеропорту, де розташовувався особовий склад загарбників, повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенка у своєму Telegram-каналі

Як повідомляють місцеві, вибух було чути у передмісті, також видно було задимлення в районі маріупольського аеропорту, інформує ZN.ua .

За даними міської ради Маріуполя, відомо про три потужні вибухи. Попередньо влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту.

«Результати будуть зранку. Попередньо — місце базування від 150 окупантів, яке системно використовувалось для встановлення систем ППО», — написав Андрущенко.