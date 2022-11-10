Берлін розширює притулок для українських біженців у старому аеропорту

Більшість звичайних притулків для біженців у Берліні та інших містах країни переповнені, інформує ZN.ua.

Берлін розширює притулок для українських біженців у старому аеропорту

Німецька столиця розширює тимчасовий притулок у колишньому аеропорту, щоб мати можливість розмістити 3600 українців напередодні майбутньої зими та зростання потоку біженців з України, повідомляє AP NEWS.

Хоча два колишні термінали в аеропорту Тегель вже були відкриті для українських біженців навесні, уряд землі Берлін зараз поспішає обладнати два великі намети з обігрівачами. Воно також відкрило третій термінал аеропорту для реєстрації біженців, що прибувають, і розмістило 900 нових ліжок, повідомили чиновники в середу.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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