Стефанчук: ВР рассмотрит процедуру импичмента президента на следующей неделе

Это был первый законопроект, который был подан в новую Раду.

Стефанчук: ВР рассмотрит процедуру импичмента президента на следующей неделе
Фото: Макс Левин

Представитель Зеленского в Верховной Раде и первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада рассмотрит процедуру импичмента президента на следующей неделе. Об этом сообщает «Радио.Свобода».

«Этот вопрос мы вносим буквально уже на следующую неделю. Один из первых - закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлечения к ответственности президента Украины», - сказал Стефанчук в кулуарах Верховной Рады.

Напомним, 29 августа в Раду был внесен первый законопроект. Это был проект закона №1012 "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичменте)". Его автором стал президент Владимир Зеленский.

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