Фигурант "дела 2 мая" в Одессе обстрелял авто на трассе и ограбил "Новую почту"

Злоумышленник арестован без права залога.

Фигурант "дела 2 мая" в Одессе обстрелял авто на трассе и ограбил "Новую почту"
Фото: скрин видео ГУ НП в Одесской области.

Полиция задержала мужчину, который на трассе "Киев-Одесса" обстрелял Mitsubishi Pajero, а через несколько часов совершил разбойное нападение на почтовый учреждение в селе Нерубайское Одесской области.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, информирует пресс-служба областной полиции.

"Увидев на обочине автодороги Киев-Одесса припаркованный внедорожник, злоумышленник совершил по нему несколько выстрелов из ружья, причинив огнестрельные ранения водителю. Завершить преступный умысел правонарушитель не смог, поскольку раненый мужчина уехал. В тот же день в селе Нерубайское злоумышленник совершил разбойное нападение на отделение "Новой почты". Угрожая работнице учреждения и выстрелив в потолок из ружья, он забрал из кассы более 10 тыс. гривен и с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

В результате следственно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался 39-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе. Установлено, что у себя на родине мужчина был осужден за грабежи и кражи. Кроме того, он имеет судимость за участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 в Одессе и в настоящее время находится на испытательном сроке.

Давать показания по фактам покушения на убийство и разбоя и объяснять мотивы этих преступлений задержанный отказался. Полицией рассматривается несколько версий событий, в том числе и убийство с целью завладения автотранспортом. В ходе проведения следственных действий мужчина был опознан обеими потерпевшими, а с места его жительства изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к этим преступлениям.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Кроме того, решается вопрос о предъявлении злоумышленнику подозрения по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, - до пятнадцати лет лишения свободы.

Также мужчина проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории региона.

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