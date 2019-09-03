Новый посол Великобритании в Украине приступила к работе

Замглавы МИД приняла копии верительных грамот у Мелинды Симмонс.

Новая посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Об этом сообщило в Facebook посольство Великобритании в Украине.

Фото: #facebook#.com/ukinukraine/

Мелинда Симмонс сменила Джудит Гоф, занимавшую должность посла в Украине с 2015 года.

Симмонс занимала различные посты в министерстве по вопросам международного развития, а также была заместителем глав департаментов Европы, Ближнего Востока, Северной Африки.

В 2013 году она пришла на службу в британский МИД. До 2016 года занимала должность замглавы департамента, который занимался проблемами вооруженных конфликтов. В 2016-2018 году Симмонс работала в британском Национальном секретариате по безопасности. С более подробной ее биографией можно ознакомиться по ссылке.

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