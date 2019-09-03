Новый посол Великобритании в Украине приступила к работе

Новая посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс вручила копии своих верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины Елене Зеркаль.

Об этом сообщило в Facebook посольство Великобритании в Украине.

Фото: #facebook#.com/ukinukraine/

Мелинда Симмонс сменила Джудит Гоф, занимавшую должность посла в Украине с 2015 года.

Симмонс занимала различные посты в министерстве по вопросам международного развития, а также была заместителем глав департаментов Европы, Ближнего Востока, Северной Африки.