Первым замглавы управления "К" СБУ стал подлежащий люстрации помощник Бухарева

Аналогичную должность в СБУ Калюжняк занимал при Януковиче.

Первым замглавы управления "К" СБУ стал подлежащий люстрации помощник Бухарева

Заместителем Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины стал генерал-майор Анатолий Калюжняк.

Об этом пишет "Слідство.інфо" со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

"Примерно неделю назад его назначили заместителем начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью", - сказала она.

Аналогичную должность в СБУ Калюжняк занимал при Януковиче в течение 2010-2013 годов, а генеральское звание он получил от Януковича незадолго до Революции достоинства. После Майдана Калюжняк уволился и работал помощником народного депутата Владислава Бухарева, который недавно стал главой Службы внешней разведки.

Экс-глава департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко отметила, что Калюжняк не может занимать государственные должности, так как подпадает под закон "Об очищении власти".

По официальным данным, за генерал-майором Калюжняком числится только гараж в Хмельницкой области, но его жене принадлежат две квартиры в ЖК "Панорама на Печерске", где он, скорее всего и живет. Еще одна квартира в этом же комплексе зарегистрирована на дочь СБУ-шника.

В собственности семьи Калюжняка есть также дом в пригороде Хмельницкого. На генерала записан автомобиль AUDI Q8, а на его дочь - Range Rover 2018 года выпуска.

Официальных источников доходов у семьи генерал-майора, которые бы позволили вести такой образ жизни, журналисты не нашли.

Напомним, что управление "К" возглавляет друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов. Он же де-факто является главой СБУ.


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