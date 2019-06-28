Украина планирует присоединиться ко всем операциям НАТО

Украина планирует постепенно присоединиться ко всем операциям и миссиям НАТО. Об этом заявил замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко на саммите министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Пресс-центр Министерства обороны сообщает, что Анатолий Петренко принял участие во встрече в многостороннем формате с министрами обороны Великобритании, Литвы, Польши , представителем министра обороны США в Европе и помощником (по политическим вопросам) заместителя министра национальной обороны Канады.

В своем выступлении Петренко подчеркнул, что Украина и в дальнейшем намерена оставаться надежным партнером НАТО, а также планирует постепенно присоединиться ко всем операциям и миссиям альянса. Кроме того, Киев рассматривает возможность расширения своего участия в составе миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане.

Ранее сообщалось, что украинские военные прошли сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО.