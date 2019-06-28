Окружной админсуд Киева отложил дело об отмене украинского правописания на август

Суд решил предоставить ответчику время на подготовку бумаг.

Окружной админсуд Киева отложил дело об отмене украинского правописания на август
Фото: litopys.org.ua

Окружной административный суд Киева отложил до 15 августа дело по обжалованию нового украинского правописания. Такое решение было принято сегодня на подготовительном заседании, сообщила пресс-служба суда.

"С целью предоставления ответчику времени для подготовки ответа на иск и размещения объявления в средствах массовой информации о слушании дела суд отложил рассмотрение до 15 августа 2019 года", - сказано в сообщении.

Напомним, 22 мая Кабмин одобрил новую редакцию украинского правописания. Министерство образования и науки Украины рекомендовало применять нормы и правила новой редакции правописания с 3 июня 2019 года.

К суду обратилась женщина - мать ученицы 7 класса, с просьбой признать противоправным и недействительным постановление Кабмина. По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописании, действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление ДонбассаКоломойский прокомментировал планы Зеленского о его вкладе в восстановление Донбасса
Украинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседанияУкраинская делегация требует отстранить президента ПАСЕ от ведения заседания
Житель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятымЖитель Винницы умер после конфликта с полицейскими из-за отказа стать понятым
Премьер Великобритании поддержала снятие санкций с РоSSии в ПАСЕ
РФ обязали заплатить 1 млн гривен украинкеРФ обязали заплатить 1 млн гривен украинке
Блок рекламы


Похожие новости
Дело об избиении экс-мэра Конотопа переквалифицировали на более жесткую статьюДело об избиении экс-мэра Конотопа переквалифицировали на более жесткую статью
По центру Киева пронесли 40-метровый крымскотатарский флагПо центру Киева пронесли 40-метровый крымскотатарский флаг
Адвокат украинского политзаключенного Панова ошеломлен его состоянием здоровья, - ДенисоваАдвокат украинского политзаключенного Панова ошеломлен его состоянием здоровья, - Денисова
Суд отпустил из-под стражи экс-главу СБУ Киева, руководившего зачисткой ЕвромайданаСуд отпустил из-под стражи экс-главу СБУ Киева, руководившего зачисткой Евромайдана
Закон, упрощающий получение гражданства иностранцам-добровольцам, вступит в силу 25 августаЗакон, упрощающий получение гражданства иностранцам-добровольцам, вступит в силу 25 августа
Прокуратура возбудила уголовное дело из-за высказываний заммэра Сум об ЛГБТ и концлагеряхПрокуратура возбудила уголовное дело из-за высказываний заммэра Сум об ЛГБТ и концлагерях
Порошенко: лично против меня ни одно уголовное дело не возбужденоПорошенко: лично против меня ни одно уголовное дело не возбуждено
Апелляционный суд Киева арестовал земучасток на Институтской до окончания следственного экспериментаАпелляционный суд Киева арестовал земучасток на Институтской до окончания следственного эксперимента
Окружной админсуд Киева не принял заявление Мосийчука о запрете "КиевПрайда"Окружной админсуд Киева не принял заявление Мосийчука о запрете "КиевПрайда"
Нацполиция после проверок отстранила от службы 10 начальников отделовНацполиция после проверок отстранила от службы 10 начальников отделов
Последние новости
Подгружаем последние новости