"Слуга" сознался в коллаборационизме: ГБР завело дело, а однопартийцы хотят лишить мандата

Народный депутат Украины Алексей Ковалев пошел на прямое сотрудничество с роSSийскими оккупантами в Херсонской области, информирует Апостроф.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Коллаборант заявил, что "РоSSия пришла в Херсонскую область всерьез и навсегда", а также поделился подробностями встречи с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

Оккупационная администрация планирует полномасштабную интеграцию фермеров Херсонской области в РоSSию.

"Думаю, что скажу не только про себя, но и других участников встречи - люди вышли с осознанием, что РоSSия нас слышит и понимает", - заявил предатель.

Это не осталось без внимания украинских правоохранительных органов - Государственное бюро расследований объявило о возбуждении против Ковалева производства по ч.4. ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (Коллаборационная деятельность). Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram.

Отреагировали на измену Ковалева и в парламентской фракции провластной партии "Слуга народа" - от данной политической силы он баллотировался в Верховную Раду по избирательному округу №186 (Херсонская область). Пресс-секретарь партии Юлия Палийчук сообщила в Telegram, что в политсиле приняли решение обратиться в правоохранительные органы с призывом привлечь Ковалева к ответственности.

Также во фракции заявили, что предатель Ковалев не имеет права представлять интересы избирателей в Верховной Раде Украины.


Евгений Устименко, Апостроф





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