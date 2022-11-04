Я чітко розумію, що підтримка Сполучених Штатів залишиться двопартійною і двопалатною теж – Резніков

Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков переконаний, що за результатами проміжних виборів у США підтримка України у Конгресі збережеться з боку двох партій. Про це очільник Міноборони сказав на онлайн-брифінгу.

"Я неодноразово зустрічався з представниками Сенату та Конгресу, і кожного разу делегації були двопартійними. Я спілкуюся на постійній основі з міністром оборони Ллойдом Остіном, з його командою. Я чітко розумію, що підтримка Сполучених Штатів залишиться двопартійною і двопалатною теж", - наголосив міністр.

Резніков висловив переконання, що заяви, які лунають зі США щодо послаблення допомоги України після виборів, є тільки передвиборчими лозунгами.

"У мене є особисте персональне розуміння та відчуття, що у переважній більшості американський народ підтримує Україну у цій несправедливій війні. І американський народ хоче перемоги України. А американці - дуже прагматичні люди, американці люблять перемагати. Вони розуміють, що вони партнерами будуть у цій війні, в перемозі над злом", - підкреслив він.