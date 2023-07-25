Контрнаступ йде за планом, хоча і з відставанням від графіка — Резніков

Міністр наголошує, що пріоритетом є життя наших захисників.

Контрнаступ Києва відстає від графіка, однак йде за планом, наголосив у інтерв’ю CNN міністр оборони України Олексій Рєзніков, інформує ZN.ua.

Контрнаступ йде за планом, хоча і з відставанням від графіка — Резніков
© Getty Images

Він додав, що хибним є вважати, що кожен контрнаступ має бути швидким.

Міністр перелічив кілька причин, чому він є повільнішим, ніж очікувалося: зокрема і через брак боєприпасів, артилерійських снарядів та артилерійських систем.

«Це і питання протиповітряної оборони. І того, що у нас також дуже довга лінія фронту. І проти нас велика кількість ворогів. Це війна, це не комп'ютерна гра», — сказав міністр.

Він підкреслив, що головною цінністю для українського воєнного керівництва є життя воїнів, які захищають країну.

За словами Резнікова, поступ на південному фронті в Україні значною мірою сповільнилася через встановлені російськими військами мінні поля, відтак українським військовим доводиться вручну розчищати стежки через поля.

«Нам потрібно використовувати наших солдатів і саперів дуже повільно, і дуже обережно, готуючи коридори для справжнього наступального руху», – сказав міністр, додавши, що така активність у різних місцях не дає ворогу уявлення щодо основного напрямку, яким рухатиметься Україна.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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