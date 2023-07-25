Контрнаступ йде за планом, хоча і з відставанням від графіка — Резніков
Міністр наголошує, що пріоритетом є життя наших захисників.
Контрнаступ Києва відстає від графіка, однак йде за планом,
Він додав, що хибним є вважати, що кожен контрнаступ має бути швидким.
Міністр перелічив кілька причин, чому він є повільнішим, ніж очікувалося: зокрема і через брак боєприпасів, артилерійських снарядів та артилерійських систем.
«Це і питання протиповітряної оборони. І того, що у нас також дуже довга лінія фронту. І проти нас велика кількість ворогів. Це війна, це не комп'ютерна гра», — сказав міністр.
Він підкреслив, що головною цінністю для українського воєнного керівництва є життя воїнів, які захищають країну.
За словами Резнікова, поступ на південному фронті в Україні значною мірою сповільнилася через встановлені російськими військами мінні поля, відтак українським військовим доводиться вручну розчищати стежки через поля.
«Нам потрібно використовувати наших солдатів і саперів дуже повільно, і дуже обережно, готуючи коридори для справжнього наступального руху», – сказав міністр, додавши, що така активність у різних місцях не дає ворогу уявлення щодо основного напрямку, яким рухатиметься Україна.