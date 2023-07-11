Прем'єр Нідерландів Марк Рютте залишить політику

Багаторічний лідер каже, що його не цікавить найвища посада в НАТО чи ЄС.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який нещодавно подав у відставку, заявив, що після наступних виборів піде з політики, пише POLITICO, інформує ZN.ua .

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«У неділю я вирішив, що не буду лідером VVD на майбутніх виборах», — сказав Рютте в парламенті Нідерландів у понеділок.

Після розвалу кабінету міністрів наприкінці минулого тижня Рютте стверджував, що у нього все ще є «енергія та ідеї», щоб продовжувати, однак цими вихідними він вирішив покласти край своєму багаторічному перебування на посаді лідера Народної партії за свободу та демократію (VVD).

«Я роблю це зі змішаними почуттями, з емоціями. Я дуже люблю команду. Але це на краще», — сказав він.

Рютте пророкували низку керівних посад за межами Нідерландів, зокрема в НАТО та ЄС. Однак у понеділок він заявив, що не зацікавлений у вищій посаді міжнародного рівня.

Політик залишиться на посаді тимчасового прем'єр-міністра до виборів у листопаді. Він заявив, що нинішній адміністрації, коли йдеться про нову політику та законодавство, належить бути стриманими, проте завжди існують нагальні питання, які вимагають негайного вирішення.

За словами Рютте йдеться про війну в Україні, підтримку постраждалих від землетрусів у місті Гронінгені та скандал із державними виплатами по догляду за дітьми.

Прем'єр-міністр, який залишає посаду, зараз раз на тиждень викладає суспільствознавство у місцевій школі в Гаазі.

«Можливо, я буду робити це кілька днів на тиждень», – додав Рютте.

Рютте очолює Нідерланди з 2010 року і є прем'єр-міністром з найдовшим терміном перебування на посаді в історії країни. Він очолював чотири різних коаліції.

Його коаліційний уряд розпався в п'ятницю ввечері після того, як правлячі партії не змогли домовитися про нову політику надання притулку.

Партія VVD Рютте хотіла обмежити возз’єднання сімей для шукачів притулку, які втікали із зон бойових дій, але наштовхнулася на опозицію з боку ChristenUnie, найменшого члена чотирипартійної коаліції, яка заявила, що не бажає розривати сім’ї.