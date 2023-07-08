Уряд Нідерландів розпався через розбіжності щодо міграційної політики

Нові вибори, ймовірно, проведуть восени.

Уряд Нідерландів розпався через розбіжності між коаліційними партіями щодо політики надання притулку мігрантам, передає ВВС, інформує ZN.ua.

Уряд Нідерландів розпався через розбіжності щодо міграційної політики
© Уряд Нідерландів

Чотири партії не змогли дійти згоди під час кризових переговорів під головуванням прем'єр-міністра Марка Рютте.

Уряд створено півтора року тому, але партії протягом деякого часу були діаметрально протилежні у питаннях міграційної політики.

Нові вибори, ймовірно, проведуть восени.

Очікується, що Рютте відправить у відставку власний кабінет міністрів. Його консервативна партія VVD намагалася обмежити потік прохачів притулку, але молодші партнери D66 та Християнський союз відмовилися підтримати ці пропозиції.

Особливу напруженість викликала пропозиція обмежити в'їзд членів сімей біженців, які вже перебувають у Нідерландах.

56-річний Рютте обіймає посаду прем'єра з 2010 року, що є найдовшим терміном для Нідерландів. Нинішній уряд, який прийшов до влади у січні 2022 року, є його четвертою коаліцією.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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