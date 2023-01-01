В Україні очікується демографічна катастрофа: скільки громадян залишиться в державі у найближчі роки

У найближчы роки в Україні очікується демографічна катастрофа. Фахівці вважають, що ситуація буде критичною. Висока ймовірність того, що жінки з дітьми не повернуться додому після закінчення війни, а їхні чоловіки виїдуть до них за кордон. До того ж декілька мільйонів українців депортували до РФ.

В Україні очікується демографічна катастрофа: скільки громадян залишиться в державі у найближчі роки

Провідний науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Людмила Слюсар повідомила, що в Україні і до повномасштабної війни смертність перевищувала народжуваність. Зараз ситуація значно погіршилася.

Академік Елла Лібанова заявила, що демографічні втрати нашої країни коливаються в межах від 500-600 тисяч до 5-6 млн людей.

Для заміщення поколінь 10 жінок мають народити 22-23 дитини. Минулого року 10 українок народжували лише 11 дітей. Очікується, що наступного року у 10 жінок буде лише 7 дітей.

"Це вже демографічна катастрофа", - наголосила Лібанова.

Наголошено, що масштабна міграція, неможливість отримати медичну допомогу, підвищення смертності через стреси, прямі втрати військових та громадянських українців, а також зниження рівня народжуваності призведуть до серйозних демографічних втрат. До 2030 року в Україні залишиться 35 млн людей. Причому Лібанова назвала цю цифру "надто оптимістичною".

Людмила Слюсар визнала, що оцінити скільки років потрібно для повернення колишньої демографічної ситуації – невідомо. Однак є два головні фактори, здатні змінити стан справ – стан економіки та безпека.

В Україні очікується демографічна катастрофа: скільки громадян залишиться в державі у найближчі роки

За оцінками НБУ, через війну країну залишили 4,5 млн українців. Більшість із них зупинилася у Польщі, Німеччині та Чехії.

"Є гостра проблема з житлом. Так, як ми бачимо, українці до свого житла прив'язані, і лише наші війська звільняють територію – люди вже хочуть повернутись. Але якщо знищено житло, нікуди повертатися", – цитує Слюсар "Обозреватель".

Вчена зазначила, що наші співвітчизники повертатимуться додому, якщо у них будуть робота та житло.

Нагадаємо, як у 2023 році зміниться розмір соціальних виплат, серед яких допомога одиноким матерям на дітей та аліменти.


Ловіцька Леся, Тудей





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