Депутаты Киевсовета лишили Минск статуса города-побратима Киева - Кличко

Депутаты Киевсовета лишили Минск статуса города-побратима.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко после заседания Киевсовета, передает сайт КГГА.

"Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева . Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение роSSийских войск в наше государство", – подчеркнул Виталий Кличко, информирует Апостроф .