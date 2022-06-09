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2022-06-09
Депутаты Киевсовета лишили Минск статуса города-побратима Киева - Кличко
Депутаты Киевсовета лишили Минск статуса города-побратима.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко после заседания Киевсовета, передает сайт КГГА.
"Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение роSSийских войск в наше государство", – подчеркнул Виталий Кличко, информирует
Минск имел статус города-побратима Киева с 5 июля 1997 года, согласно Соглашению о сотрудничестве.
Иван Троянов, Апостроф