Наприкінці минулого року Кличко запевняв, що будувати укриття в Києві не на часі: "Немає сенсу"

Перед Новим роком мер Києва Віталій Кличко запевняв, що будувати укриття не має сенсу.

Про це він заявив у інтерв'ю "BВС News Україна".

"Річ у тім, що, щоб побудувати справжнє бомбосховище, треба дуже великі витрати фінансових ресурсів. У Києві це зробити достатньо складно з різних причин. Тому нами прийнято рішення, що ми використовуємо приміщення подвійного призначення. Наприклад, підземні паркінги і глибокі підвали перелаштовуються в бомбосховища. А бомбосховища, які залишилися з радянських часів, переобладнаються зараз до сучасних умов. Плюс метрополітен завжди був об'єктом подвійного користування, і на час тривоги люди мають можливість переміститися туди під землю", – пояснив він.



Перед Новим роком мер дав зрозуміти жителям столиці що не бачить ніякого сенсу в створенні бомбосховищ.



"Зараз складна ситуація, усі міські гроші йдуть на оборону й на те, щоб вистояти. Ми в цьому році ніяких капіталовкладень не робили, ремонту доріг ніякого не робили, бюджету розвитку в нас також немає, ми тільки фінансували захищені статті бюджету, а саме зарплати. Будувати бомбосховища в цей момент, коли дуже складна економічна ситуація у країні, немає сенсу", – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, минулої ночі під час повітряної тривоги в Деснянському районі столиці загинули троє людей, серед них одна дитина. Десять людей отримали поранення. Як з’ясувалось, життя двох жінок і 9-річної дівчинки обірвалося прямо під стінами укриття.

"Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили і все. Люди стукали, дуже довго стукали. Були жінки, діти, ніхто не відкрив», - розповів чоловік на ім’я Ярослав, який цієї ночі втратив дружину.

Дитина Ярослава не постраждала, а його самого врятувало те, що він побіг на іншу сторону будівлі звати когось, щоб відкрили.

Така байдужість столичной влади приголомшила навіть правоохоронців.

«16-тий місяць повномасштабної війни. Здавалося б, за цей час відповідальними посадовцями мали би бути виявлені та виправлені всі недопрацювання у питанні безпеки людей. Ворог продовжує масштабні обстріли міст. Але досі деякі укриття продовжують залишатися закритими під час повітряної тривоги», - прокоментував трагедію Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зі його словами, жінки і дитина загинули, намагаючись потрапити у закрите бомбосховище.

«Закриті бомбосховища під час війни – це не просто байдужість. Це злочин», - підкреслив Клименко.

Наразі поліція Києва вже розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України – Службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.