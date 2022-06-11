«Свободное плаванье»: Рожкова рассказала о планах НБУ по отмене фиксированного курса валют

В планах у Нацбанка отказаться от контроля за курсом гривни к доллару, который с начала войны зафиксирован на уровне 29,25 гривен. Однако для этого для начала необходимо вернуть налоги на импорт. Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время телемарафона, сообщает finance.ua.

«Если говорить о перспективах, то безналичный курс валют зафиксирован для экспортеров и импортеров. Для того чтобы произошел переход к рыночному ценообразованию, нужно, чтобы рынок мог сам себя сбалансировать», — сказала она.

Она отметила, что для этого должны быть очень важные предпосылки. Одна из них — это возврат налогов и пошлин на импорт, отмененных в первые дни войны.

«Увеличение налогов на импорт, мы ожидаем, уменьшит объем этого критического импорта и таким образом снизит давление на золотовалютные резервы. Это одна из предпосылок, после которой мы сможем рассматривать постепенное возвращение к рыночному ценообразованию», — сказала она.

Кроме того, по ее словам, такое возвращение к рыночному ценообразованию будет очень постепенным, чтобы не было шока для экономики, и чтобы защитить критические потребности Украины.