«Свободное плаванье»: Рожкова рассказала о планах НБУ по отмене фиксированного курса валют

НБУ ждет, когда появятся предпосылки для отмены фиксированного курса, информирует ZN.ua.

«Свободное плаванье»: Рожкова рассказала о планах НБУ по отмене фиксированного курса валют
© Екатерина Рожкова / Facebook

В планах у Нацбанка отказаться от контроля за курсом гривни к доллару, который с начала войны зафиксирован на уровне 29,25 гривен. Однако для этого для начала необходимо вернуть налоги на импорт. Об этом сообщила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова во время телемарафона, сообщает finance.ua.

«Если говорить о перспективах, то безналичный курс валют зафиксирован для экспортеров и импортеров. Для того чтобы произошел переход к рыночному ценообразованию, нужно, чтобы рынок мог сам себя сбалансировать», — сказала она.

Она отметила, что для этого должны быть очень важные предпосылки. Одна из них — это возврат налогов и пошлин на импорт, отмененных в первые дни войны.

«Увеличение налогов на импорт, мы ожидаем, уменьшит объем этого критического импорта и таким образом снизит давление на золотовалютные резервы. Это одна из предпосылок, после которой мы сможем рассматривать постепенное возвращение к рыночному ценообразованию», — сказала она.

Кроме того, по ее словам, такое возвращение к рыночному ценообразованию будет очень постепенным, чтобы не было шока для экономики, и чтобы защитить критические потребности Украины.


Середа Елена, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский игнорировал предупреждения о планах РФ — БайденЗеленский игнорировал предупреждения о планах РФ — Байден
Северодонецк не последний в шизофренических планах путина: на какие города нацелились оккупантыСеверодонецк не последний в шизофренических планах путина: на какие города нацелились оккупанты
Правозащитники требуют честного и независимого конкурса на должность ОмбудсманаПравозащитники требуют честного и независимого конкурса на должность Омбудсмана
В разведке рассказали о планах оккупантов касаемо Херсонской областиВ разведке рассказали о планах оккупантов касаемо Херсонской области
Журналистка рассказала о флаге Украины над Красной площадью: "Морально право есть точно"Журналистка рассказала о флаге Украины над Красной площадью: "Морально право есть точно"
Фон дер Ляйен рассказала, каким ЕС видит восстановление Украины после войныФон дер Ляйен рассказала, каким ЕС видит восстановление Украины после войны
Оккупант рассказал о планах своего подразделения сбежать с войны в Украине — аудиоперехват ГУРОккупант рассказал о планах своего подразделения сбежать с войны в Украине — аудиоперехват ГУР
Не остановила большая надпись "Дети": директор школы рассказала о зверстве оккупантовНе остановила большая надпись "Дети": директор школы рассказала о зверстве оккупантов
«Проблемы создаются на голом месте» — Путин о планах Финляндии и Швеции вступить в НАТО«Проблемы создаются на голом месте» — Путин о планах Финляндии и Швеции вступить в НАТО
"Возможно, остались часы": жена защитника "Азовстали" рассказала о происходящем"Возможно, остались часы": жена защитника "Азовстали" рассказала о происходящем
Последние новости
Подгружаем последние новости