Названо переможця конкурса на посаду гендиректора Довженко-Центру

На посаду повернулася Олена Гончарук, проти звільнення якої виступав колектив Центру, інформує ZN.ua.

У конкурсі на посаду генерального директора держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка" (Довженко-Центр) перемогла Олена Гончарук.

6 лютого були проведені співбесіди з чотирма кандидатами: Вікторією Водкою, Оленою Гончарук, Олексієм Пантелєєвим та Сергієм Слєпаком. Гончарук набрала найбільше балів в результаті голосування.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
На Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та званняНа Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та звання
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ повідомили про підозру гендиректора «Російської залізниці», який сприяв повномасштабному вторгненнюСБУ повідомили про підозру гендиректора «Російської залізниці», який сприяв повномасштабному вторгненню
"Сподіваюся, після цього остаточно дійде до всіх": у нардепа Тищенка забрали посаду і готують до виключення з партії"Сподіваюся, після цього остаточно дійде до всіх": у нардепа Тищенка забрали посаду і готують до виключення з партії
ПЦУ проведе ще одну службу в Києво-Печерській лаврі: названо датуПЦУ проведе ще одну службу в Києво-Печерській лаврі: названо дату
Названо дату наступної зустрічі у форматі РамштайнНазвано дату наступної зустрічі у форматі Рамштайн
Чехія може запровадити посаду уповноваженого з питань відбудови УкраїниЧехія може запровадити посаду уповноваженого з питань відбудови України
В ЄС планують створити посаду спецпредставника з питань санкцій: хто ним може статиВ ЄС планують створити посаду спецпредставника з питань санкцій: хто ним може стати
Друг Медведчука Шуфрич отримав посаду у Національному Олімпійському комітеті УкраїниДруг Медведчука Шуфрич отримав посаду у Національному Олімпійському комітеті України
В Україні оголошено конкурс на посаду нового директора НАБУВ Україні оголошено конкурс на посаду нового директора НАБУ
Скандальну реорганізацію «Довженко-Центру» призупинено: призначення на директора кінолога-гіпнотизера теж скасуютьСкандальну реорганізацію «Довженко-Центру» призупинено: призначення на директора кінолога-гіпнотизера теж скасують
СБУ готує підозру колишньому керівнику Довженко-ЦентруСБУ готує підозру колишньому керівнику Довженко-Центру
Последние новости
Подгружаем последние новости