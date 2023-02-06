Названо переможця конкурса на посаду гендиректора Довженко-Центру

У конкурсі на посаду генерального директора держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка" (Довженко-Центр) перемогла Олена Гончарук.

6 лютого були проведені співбесіди з чотирма кандидатами: Вікторією Водкою, Оленою Гончарук, Олексієм Пантелєєвим та Сергієм Слєпаком. Гончарук набрала найбільше балів в результаті голосування.