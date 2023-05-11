Президент Латвії прийняв рішення не переобиратися на посаду

Це пов’язано із загрозою приходу до влади російських політсил.

Президент Латвії Егілс Левітс, який у березні цього року відвідував Україну, заявив, що не братиме участь у майбутніх виборах лідера країни. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави, інформує ZN.ua.

Президент Латвії прийняв рішення не переобиратися на посаду
© Офіс президента

Латвійський президент зазначив, що зараз коаліція в Сеймі Латвії, який обирає главу держави, розколота у питанні президентських виборів. Дві партії підтримують Левітса, а ще дві – іншого кандидата.

За його словами, у такій ситуації існує ймовірність, що вирішальні голоси на президентських виборах належатимуть партіям, "які не представляють західний курс Латвії".

"Це стало б сигналом до того, що прокремлівські та олігархічні кола можуть стати мати вплив у такому важливому питанні, як вибори президента", – розповів Левітс

Він уточнив, що такий сценарій накладе відбиток на позицію президента, створить йому труднощі у представленні інтересів Латвії.

"Беручи до уваги де-факто коаліцію з прокремлівськими політичними силами, що формується в даний час, пов'язаними з олігархами, я прийняв рішення не брати участь у президентських виборах 31 травня. Я закликаю іншого кандидата, якого підтримує партнер по коаліції, зробити те ж саме", – сказав Левітс.

Президент додав, що у такому разі коаліція зможе погодити єдиного кандидата.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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