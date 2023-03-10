Китайський парламент одноголосно переобрав Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР – Сіньхуа

Китайський парламент переобрав Сі Цзіньпіна на посаду голови Китайської народної республіки на третій п'ятирічний термін. Про це повідомило видання Сіньхуа .

Рішення було прийнято одноголосно на пленарному засіданні Загальнокитайських зборів народних представників у п'ятницю, 10 березня, вранці за місцевим часом.