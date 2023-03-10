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2023-03-10
Китайський парламент одноголосно переобрав Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР – Сіньхуа
Це буде третій термін Сі на цій посаді.
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Китайський парламент переобрав Сі Цзіньпіна на посаду голови Китайської народної республіки на третій п'ятирічний термін. Про це повідомило видання
Рішення було прийнято одноголосно на пленарному засіданні Загальнокитайських зборів народних представників у п'ятницю, 10 березня, вранці за місцевим часом.
Також було прийнято рішення про переобрання Сі головою Центральної військової ради КНР.
Юлія Лавришин, ZN.ua