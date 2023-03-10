Китайський парламент одноголосно переобрав Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР – Сіньхуа

Це буде третій термін Сі на цій посаді.

Китайський парламент одноголосно переобрав Сі Цзіньпіна на посаду голови КНР – Сіньхуа
© Getty Images

Китайський парламент переобрав Сі Цзіньпіна на посаду голови Китайської народної республіки на третій п'ятирічний термін. Про це повідомило видання Сіньхуа.

Рішення було прийнято одноголосно на пленарному засіданні Загальнокитайських зборів народних представників у п'ятницю, 10 березня, вранці за місцевим часом.

Також було прийнято рішення про переобрання Сі головою Центральної військової ради КНР.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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