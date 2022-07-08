Президент Казахстану підписав указ про вихід із валютної угоди СНД
Казахстан продовжує відмежовуватись від неадекватного сусіда, інформує
Казахстан вийшов із угоди Співдружності незалежних держав СНД 1995 року про Міждержавний валютний комітет. Відповідний указ підписав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, він уже набув чинності,
"Затвердити протокол про припинення дії угоди про створення Міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 р., здійснений у Мінську 25 жовтня 2013 р.", - йдеться в указі.
Міждержавний валютний комітет СНД створювався з метою сприяння багатосторонньому співробітництву в галузі валютно-платіжних та кредитних відносин, зближенню та вдосконаленню валютного законодавства, координації грошово-кредитної та валютної політики держав-учасниць угоди про створення платіжної спілки держав - учасниць СНД, а також співробітництву узгоджених дій із питань валютного контролю.