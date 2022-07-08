Президент Казахстану підписав указ про вихід із валютної угоди СНД

Казахстан вийшов із угоди Співдружності незалежних держав СНД 1995 року про Міждержавний валютний комітет. Відповідний указ підписав президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, він уже набув чинності, повідомляє КазТАГ.

"Затвердити протокол про припинення дії угоди про створення Міждержавного валютного комітету від 26 травня 1995 р., здійснений у Мінську 25 жовтня 2013 р.", - йдеться в указі.

Міждержавний валютний комітет СНД створювався з метою сприяння багатосторонньому співробітництву в галузі валютно-платіжних та кредитних відносин, зближенню та вдосконаленню валютного законодавства, координації грошово-кредитної та валютної політики держав-учасниць угоди про створення платіжної спілки держав - учасниць СНД, а також співробітництву узгоджених дій із питань валютного контролю.