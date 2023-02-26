Повітряні сили оголосили набір курсантів на навчання роботі на передових західних системах ППО

Повітряні сили ЗСУ оголошують набір курсантів для навчання на перспективних зенітних ракетних системах IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T та інші. Про це повідомили на офіційній сторінці Повітряних сил.

«Підрозділи протиповітряної оборони уже отримали на озброєння одні із найсучасніших зенітних ракетних комплексів у світі – IRIS-T, NASAMS, Crotale, Aspid, Avenger, Gepard та інші. На черзі – Patriot та SAMP/T. І їх ставатиме дедалі більше, а згодом – вони повністю замінять старий парк радянської техніки, – йдеться у повідомленні Повітряних сил. – Саме тому Повітряним Силам потрібні вмотивовані захисники та захисниці, здатні опанувати цю зброю і стати на оборону країни. Це майданчик для перспективної і високооплачуваної служби».

У повідомленні йдеться про те, що навчання відбуватиметься на базі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, який наразі розосереджений по всій Україні, але продовжує навчальний процес. У період воєнного стану туди можна вступити за спрощеною процедурою.