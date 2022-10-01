Через нестачу кадрів РФ вимушена достроково перекидати в Україну курсантів – Генштаб

Через суттєву нестачу військових, особливо офіцерських кадрів, російське військове керівництво вимушене передчасно задіяти у війні, розв’язаній проти України, курсантів військових училищ. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

«У Тюменському військовому училищі буде проведено достроковий випуск курсантів. Випускників планується направити на первинні офіцерські посади у військові частини, що комплектуються мобілізаційним резервом. Курсантів випускних курсів Рязанського десантного училища направляють для проведення підготовки полків мобілізаційного резерву, що здійснюється на базі полігонів неподалік Рязані, Омська, Пскова, Тули та інших міст», – зазначили в Генштабі.

Вказано, що ці підрозділи планують готувати до війни не довше, ніж місяць. Потім їх мають перекинути безпосередньо в райони ведення бойових дій в Україні.