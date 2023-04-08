В Росії достроково випустять з вищих військових навчальних закладів курсантів – Генштаб

Це робиться для поповнення втрат на фронті.

Через численні втрати та масову здачу в полон окупантів російське військове керівництво прийняло рішення про проведення дострокових випусків з низки вищих військових навчальних закладів для поповнення втрат. Про це повідомляє в суботу ввечері Генштаб, інформує ZN.ua.

В Росії достроково випустять з вищих військових навчальних закладів курсантів – Генштаб

Згідно з інформацією, 29 квітня випуски планують провести в Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську та інших містах.

"Випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил ЗС РФ, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, за останню добу противник завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив понад 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В той же час авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Блок рекламы


Похожие новости
Треба посилити митний контроль, щоб унеможливити обхід санкцій проти Росії – віцеканцлер Німеччини ХабекТреба посилити митний контроль, щоб унеможливити обхід санкцій проти Росії – віцеканцлер Німеччини Хабек
У Росії "анонсували" хімічну атаку по Сумській областіУ Росії "анонсували" хімічну атаку по Сумській області
«Топаз, дай команду»: в Росії заарештували антимайданівця Сергія Рульова, який втік з України«Топаз, дай команду»: в Росії заарештували антимайданівця Сергія Рульова, який втік з України
Байден продовжив дію санкцій проти Росії ще на рікБайден продовжив дію санкцій проти Росії ще на рік
Зеленський створив 19 військових адміністрацій в Запорізькій області, в тому числі ЕнергодарськуЗеленський створив 19 військових адміністрацій в Запорізькій області, в тому числі Енергодарську
У МЗС України прокоментували заклики президента Бразилії віддати Росії КримУ МЗС України прокоментували заклики президента Бразилії віддати Росії Крим
У Росії готуються прирівняти незаконне збирання рослин до вбивстваУ Росії готуються прирівняти незаконне збирання рослин до вбивства
Бажаю президенту Росії провести залишок своїх днів у підвалі та з відром замість туалету – ЗеленськийБажаю президенту Росії провести залишок своїх днів у підвалі та з відром замість туалету – Зеленський
В Росії під виглядом «добровольців» готуються мобілізувати 400 тисяч осіб – британська розвідкаВ Росії під виглядом «добровольців» готуються мобілізувати 400 тисяч осіб – британська розвідка
The Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКСThe Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКС
Последние новости
Подгружаем последние новости