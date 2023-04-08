В Росії достроково випустять з вищих військових навчальних закладів курсантів – Генштаб

Це робиться для поповнення втрат на фронті.

Через численні втрати та масову здачу в полон окупантів російське військове керівництво прийняло рішення про проведення дострокових випусків з низки вищих військових навчальних закладів для поповнення втрат. Про це повідомляє в суботу ввечері Генштаб, інформує ZN.ua .

Згідно з інформацією, 29 квітня випуски планують провести в Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську та інших містах.

"Випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил ЗС РФ , проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, за останню добу противник завдав 2 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив понад 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В той же час авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також було збито ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.