На Донбассе растет количество и тяжесть обстрелов, есть раненый

Зафиксирован огонь из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм

На Донбассе растет количество и тяжесть обстрелов, есть раненый
Фото: Макс Левин

С начала суток враг 18 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования РоSSийской Федерации на Донбассе обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксировны в районе населенных пунктов Опытное, Старогнатовка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое, Хутор Вольный, Золотое-4, Новгородское, Новолуганское, Луганское, Орехово и Светлодарск.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

На обстрел со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.


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