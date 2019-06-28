На Донбассе растет количество и тяжесть обстрелов, есть раненый

Зафиксирован огонь из артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм

С начала суток враг 18 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования РоSSийской Федерации на Донбассе обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксировны в районе населенных пунктов Опытное, Старогнатовка, Марьинка, Лебединское, Новотроицкое, Хутор Вольный, Золотое-4, Новгородское, Новолуганское, Луганское, Орехово и Светлодарск.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

На обстрел со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.