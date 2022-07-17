З росії посипалися погрози швейцарцям через фото путіна: нібито ображають «честь і гідність»

З росії посипалися погрози швейцарцям через фото путіна: нібито ображають «честь і гідність»

Посольство рф у Швейцарії пригрозило судовим позовом місцевій газеті Neue Zurcher Zeitung через статтю з фото глави кремлівського режиму путіна в образі клоуна з посиланням на ЛГБТ-спільноту.

З відповідним листом воно звернулося до головного редактора видання Еріка Гуйєра.

Приводом для скарг росіян стала стаття про меми, пов’язані з війною РФ з Україною.

У матеріалі було опубліковано відредагований знімок Путіна з червоним клоунським носом та райдужним прапором на обличчі, тоді як президент України Володимир Зеленський зображувався в образі супергероя.

швейцария

«Щодо особистості президента рф, то він, як відомо, є глибоко віруючою православною людиною і виступає за збереження традиційних християнських цінностей у російському суспільстві і вже явно не є шанувальником ЛГБТ-спільноти, у зв’язку з чим райдужна розмальовка його обличчя — ні до села, ні до міста», — обурилися у посольстві, заявивши, що дане фото нібито паплюжить якісь «честь і гідність» російського диктатора.


Алексей Ионов, politeka.net





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