Арьев заявил, что Кернес отказался с ним встречаться по делу о переименовании проспекта

Нардеп заявил, что планирует потребовать от правоохранительных органов привлечь к ответственности «всех причастных к нарушению закона о декоммунизации.

Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался общаться с нардепом Владимиром Арьевым, который прибыл в город по делу о возвращении проспекту имени советского маршала Жукова.

Об этом председатель украинской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев 21 июня сообщил в Facebook.

«Приехали с Виталием Гайдукевичем в Харьков поговорить о незаконном переименовании проспекта генерала-правозащитника Григоренко в проспект сталинского генерала Жукова. Как принимать противозаконные решения, то все они бравые смелые. Как мы приехали - спрятались, как крысы. Кернес сбежал, за ним секретарь харьковского горсовета. Выставили на амбразуру главу пресс-службы, но тот не является ответственным лицом: документ не готовил, не голосовал, не подписывал», - рассказал нардеп.

«А ответственные чувствуют, что у них будут проблемы. Своему городу они делают зло - в Донецке и Луганске все тоже начиналось с деукраинизации. Харьков сделал первый шаг в этом направлении», - отметил Арьев.

Он сообщил, что планирует потребовать от правоохранительных органов привлечь к ответственности «всех причастных к нарушению закона о декоммунизации.

Напомним, 19 июня горсовет Харькова проголосовала за возвращение проспекту имени маршала Жукова.

21 июня СМИ со ссылкой на Кернеса сообщили, что решение о возвращении проспекта имени Жукова уже подписано.

Как сообщалось, Институт национальной памяти заявил, что возвращение имени Жукова на карту Харькова - это нарушение закона.

В Харькове по факту обращения депутата Харьковского городского совета по возвращению проспекту имени маршала Жукова следователи открыли уголовное производство.