Арьев заявил, что Кернес отказался с ним встречаться по делу о переименовании проспекта
Нардеп заявил, что планирует потребовать от правоохранительных органов привлечь к ответственности «всех причастных к нарушению закона о декоммунизации.
Мэр Харькова Геннадий Кернес отказался общаться с нардепом Владимиром Арьевым, который прибыл в город по делу о возвращении проспекту имени советского маршала Жукова.
Об этом председатель украинской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев 21 июня сообщил в Facebook.
«Приехали с Виталием Гайдукевичем в Харьков поговорить о незаконном переименовании проспекта генерала-правозащитника Григоренко в проспект сталинского генерала Жукова. Как принимать противозаконные решения, то все они бравые смелые. Как мы приехали - спрятались, как крысы. Кернес сбежал, за ним секретарь харьковского горсовета. Выставили на амбразуру главу пресс-службы, но тот не является ответственным лицом: документ не готовил, не голосовал, не подписывал», - рассказал нардеп.
«А ответственные чувствуют, что у них будут проблемы. Своему городу они делают зло - в Донецке и Луганске все тоже начиналось с деукраинизации. Харьков сделал первый шаг в этом направлении», - отметил Арьев.
Он сообщил, что планирует потребовать от правоохранительных органов привлечь к ответственности «всех причастных к нарушению закона о декоммунизации.
Напомним, 19 июня горсовет Харькова проголосовала за возвращение проспекту имени маршала Жукова.
21 июня СМИ со ссылкой на Кернеса сообщили, что решение о возвращении проспекта имени Жукова уже подписано.
Как сообщалось, Институт национальной памяти заявил, что возвращение имени Жукова на карту Харькова - это нарушение закона.
В Харькове по факту обращения депутата Харьковского городского совета по возвращению проспекту имени маршала Жукова следователи открыли уголовное производство.
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