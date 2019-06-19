Гройсман заявил, что цена на газ для населения продолжит снижаться
За одну тысячу куб. м цена снизилась на 700-800 грн.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман спрогнозировал дальнейшее снижение цен на газ для населения. Об этом он сообщил на заседании Кабмина, передает "Интерфакс-Украина".
"НАК "Нафтогаз Украины" услышал правительство и на 700-800 грн (за 1 тыс. куб. м) снизили цену на июнь. В июле они будут снижать ее еще больше… Мы будем и дальше идти к тому, чтобы постепенно цена на газ снижалась", – подчеркнул Гройсман.
Напомним, цены на газ для населения на июнь снизились на 7%.
"Нафтогаз" снизил оптовые цены до 5553,89 гривен/тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки) в связи с принятием решением Кабинета министров об изменении методики формирования цен. В мае она составляла 5990 грн.
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