В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
Предварительной рабочей версией следствия является то, что он застрелился при чистке наградного пистолета.
В Киеве погиб депутат от партии "Народный Фронт", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам собеседников агентства, предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия - пистолета.
Эту информацию подтвердил нардеп от "НФ" Антон Геращенко.
"Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции. Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины", - написал он в Фейсбуке.
Позже свой пост он удалил.
Замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в комментарии
"На данный момент никто не может сказать, что произошло. Известно только, что нашего коллегу нашли мертвым. Было ли это самоубийство или замаскированное под самоубийство убийство, - установит только следствие", - сказал он.
С его слов, следователи и специальная группа "уже на месте происшествия".
Тетерук также призвал "разного рода «поспешаек» не спешить и не распространять в СМИ свои версии произошедшего. На 100% ответ на то, что произошло, даст только расследование трагедии".
Напомним, Тымчук родился 27 июня 1972 года. Он проходил службу в войсках противовоздушной обороны, работал в штабе Национальной гвардии и в различных подразделениях Минобороны.
С марта 2014 года Тымчук был координатором группы "Информационное сопротивление", задача которой - получение, обработка (проверка) и распространение оперативной информации относительно роSSийского вторжения в Украину. Он стал одним из самых популярных интернет-деятелей в Украине.
С ноября 2014 года - народный депутат VIII созыва. На досрочных парламентских выборах 2014 года Тымчук впервые прошел в парламент от партии "Народный фронт" под номером 13.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
19.06.2019 06:59
19.06.2019 10:09