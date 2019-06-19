В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук

Предварительной рабочей версией следствия является то, что он застрелился при чистке наградного пистолета.

В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
Дмитрий Тымчук
Фото: nfront.org.ua

В Киеве погиб депутат от партии "Народный Фронт", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам собеседников агентства, предварительной рабочей версией следствия является то, что Тымчук застрелился при чистке наградного оружия - пистолета.

Эту информацию подтвердил нардеп от "НФ" Антон Геращенко.

"Час назад, у себя дома, во время чистки наградного пистолета нанёс себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа полиции. Вечная память искреннему и светлому человеку. Настоящему народному депутату Украины", - написал он в Фейсбуке.

Позже свой пост он удалил.

Замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук в комментарии LB.ua заявил, что только следствие установит причины гибели депутата.

"На данный момент никто не может сказать, что произошло. Известно только, что нашего коллегу нашли мертвым. Было ли это самоубийство или замаскированное под самоубийство убийство, - установит только следствие", - сказал он.

С его слов, следователи и специальная группа "уже на месте происшествия".

Тетерук также призвал "разного рода «поспешаек» не спешить и не распространять в СМИ свои версии произошедшего. На 100% ответ на то, что произошло, даст только расследование трагедии".

Напомним, Тымчук родился 27 июня 1972 года. Он проходил службу в войсках противовоздушной обороны, работал в штабе Национальной гвардии и в различных подразделениях Минобороны.

С марта 2014 года Тымчук был координатором группы "Информационное сопротивление", задача которой - получение, обработка (проверка) и распространение оперативной информации относительно роSSийского вторжения в Украину. Он стал одним из самых популярных интернет-деятелей в Украине.

С ноября 2014 года - народный депутат VIII созыва. На досрочных парламентских выборах 2014 года Тымчук впервые прошел в парламент от партии "Народный фронт" под номером 13.


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