Партия ВО "Батькивщина". Список кандидатов в народные депутаты

В первую пятерку списка партии "Батькивщина" вошли:

1. Юлия Тимошенко – лидер "Батькивщины", экс-премьер-министр Украины.

2. Сергей Тарута – лидер партии "Основа", предприниматель, глава совета директоров компании "Индустриальный союз Донбасса", экс-глава Донецкой ОГА ( с марта по октябрь 2014 года). Заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, однако снял свою кандидатуру в пользу Юлии Тимошенко.

3. Валентин Наливайченко – лидер партии "Справедливость", экс-заместитель главы МИД Украины (2004 – 2005 годы), бывший чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси (2005 – 2006 годы), экс-глава СБУ .

4. Сергей Соболев – заместитель главы фракции Всеукраинского объединения "Батькивщина" в ВР и заместитель главы партии "Батькивщина".