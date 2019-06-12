В РоSSии на учениях морской пехотинец утонул вместе с БТР

Учения проходили в Калининградской области.

В РоSSии на учениях морской пехотинец утонул вместе с БТР
Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

На роSSийском Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец, сообщает "Интерфакс".

Согласно сообщению, это произошло, когда бронетранспортер после выхода из твиндека корабля не доплыл до берега и затонул.

"Погиб один из военнослужащих, находившихся в боевой машине", - сообщает агентство со ссылкой на источник.

В военном следственном управлении по Балтийскому флоту подтвердили факт гибели военнослужащего на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области, но не раскрыли детали случившегося. По факту возбудили уголовное дело.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Билецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборахБилецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборах
Оккупанты из миномета обстреляли мечеть в ДонецкеОккупанты из миномета обстреляли мечеть в Донецке
Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
Нардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистовНардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистов
Блок рекламы


Похожие новости
Епифаний в Стамбуле помолился вместе с предстоятелем Элладской церквиЕпифаний в Стамбуле помолился вместе с предстоятелем Элладской церкви
Премьер-министр Саксонии выступил за отмену санкций против РоSSииПремьер-министр Саксонии выступил за отмену санкций против РоSSии
Евросоюз намерен продлить санкции против РоSSииЕвросоюз намерен продлить санкции против РоSSии
СБУ задержала офицера запаса ВСУ, завербованного ФСБ на встрече выпускников в РоSSииСБУ задержала офицера запаса ВСУ, завербованного ФСБ на встрече выпускников в РоSSии
Украинские десантники участвуют в международных учениях "Saber guardian-2019" в РумынииУкраинские десантники участвуют в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии
На военном заводе в РоSSии взорвался цех по производству тротилаНа военном заводе в РоSSии взорвался цех по производству тротила
Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против РоSSии в деле о крушении MH17Премьер Малайзии потребовал более веских доказательств против РоSSии в деле о крушении MH17
Парубий и партия Кличко пойдут на выборы вместе с Порошенко, - "Украинская правда"Парубий и партия Кличко пойдут на выборы вместе с Порошенко, - "Украинская правда"
Адвокат Мартыненко обвинил НАБУ в посредничестве поставкам уранового сырья из РоSSии по завышенным ценаАдвокат Мартыненко обвинил НАБУ в посредничестве поставкам уранового сырья из РоSSии по завышенным цена
В РоSSии пенсионер ранил ножом четверых сотрудников редакции, требуя статью о СталинеВ РоSSии пенсионер ранил ножом четверых сотрудников редакции, требуя статью о Сталине
Последние новости
Подгружаем последние новости