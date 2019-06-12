В РоSSии на учениях морской пехотинец утонул вместе с БТР
Учения проходили в Калининградской области.
На роSSийском Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец, сообщает "Интерфакс".
Согласно сообщению, это произошло, когда бронетранспортер после выхода из твиндека корабля не доплыл до берега и затонул.
"Погиб один из военнослужащих, находившихся в боевой машине", - сообщает агентство со ссылкой на источник.
В военном следственном управлении по Балтийскому флоту подтвердили факт гибели военнослужащего на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области, но не раскрыли детали случившегося. По факту возбудили уголовное дело.
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