Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции

Спикер Верховной Рады проигнорировал запрос КСУ.

Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции
Фото: Макс Требухов

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий проигнорировал запрос Конституционного Суда Украины о личном составе коалиции.

Об этом на заседании суда рассказал судья-докладчик Виктор Кривенко.

Он сообщил, что КСУ, готовясь к рассмотрению конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, попросил у Парубия ряд материалов.

В частности, у спикера запросили информацию о личном составе коалиции на момент формирования и после выхода "Батькивщины", "Самопомощи" и Радикальной партии, о составе совета коалиции, протоколы заседаний собраний коалиции с 18 февраля 2016 года и другие связанные материалы.

Парубий предоставил их, за исключением информации об изменениях в коалиции в связи с выходом трех фракций. Также он не предоставил в КСУ персональный состав коалиции после 18 февраля.

Напомним, что с 2016 года Парубия неоднократно просили обнародовать список членов коалиции, но он неизменно отказывался это делать, ссылаясь на отсутствие полномочий.

В то же время Парубий настаивал, что коалиция в парламенте существует в связи с тем, что в нее входят не только две фракции, но и внефракционные депутаты, в том числе он сам.


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