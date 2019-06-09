Украинские правые выставили на выборы Рады объединенный список

В первой пятерке - Тягнибок, Билецкий, Ярош, Тарасенко и Кошулинский.

Фото: svoboda.org.ua

"Свобода", "Правый сектор", Организация украинских националистов и "Национальный корпус" решили выставить единый список на досрочные выборы в Верховную Раду.

Лидеров списка, который сформирован на основе "Свободы", объявили на собрании националистических партий 9 июня.

  1. Олег Тягнибок, лидер ВО "Свобода"
  2. Андрей Билецкий, депутат Верховной Рады, лидер "Нацкорпуса"
  3. Дмитрий Ярош, депутат Верховной Рады, бывший лидер "Правого сектора"
  4. Андрей Тарасенко, лидер "Правого сектора"
  5. Руслан Кошулинский, бывший кандидат в президенты от "Свободы"
  6. Богдан Бенюк, актер, "Свобода"
  7. Родион Кудряшов, глава штаба "Нацкорпуса"
  8. Александр Сыч, глава Ивано-Франковского облсовета, "Свобода"
  9. Филипп Ильенко, глава Госкино
  10. Юрий Сиротюк, глава фракции "Свободы" в Киевсовете
  11. Олег Петренко, депутат Верховной Рады, "Нацкорпус"
  12. Анатолий Витив, "Свобода"
  13. Андрей Левицкий, "Свобода"
  14. Василий Лабайчук, "Правый сектор"
  15. Александр Алферов, "Нацкорпус"
  16. Андрей Мохник, "Свобода"
  17. Алексей Кайда, "Свобода"
  18. Арсений Билодуб (Климачов), "Правый сектор"
  19. Виктор Шендыбыло, "Нацкорпус"
  20. Олег Панькевич, "Свобода"

Напомним, что 9 июня свои списки представили также партии "Слуга народа", "Европейская солидарность" Петра Порошенко, Аграрная партия Украины, 8 июня - партии "Сила и честь" Игоря Смешко, "Самопомощь" Андрея Садового, "Голос" Святослава Вакарчука, 7 июня - "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.


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