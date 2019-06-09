Украинские правые выставили на выборы Рады объединенный список
В первой пятерке - Тягнибок, Билецкий, Ярош, Тарасенко и Кошулинский.
"Свобода", "Правый сектор", Организация украинских националистов и "Национальный корпус" решили выставить единый список на досрочные выборы в Верховную Раду.
Лидеров списка, который сформирован на основе "Свободы", объявили на собрании националистических партий 9 июня.
- Олег Тягнибок, лидер ВО "Свобода"
- Андрей Билецкий, депутат Верховной Рады, лидер "Нацкорпуса"
- Дмитрий Ярош, депутат Верховной Рады, бывший лидер "Правого сектора"
- Андрей Тарасенко, лидер "Правого сектора"
- Руслан Кошулинский, бывший кандидат в президенты от "Свободы"
- Богдан Бенюк, актер, "Свобода"
- Родион Кудряшов, глава штаба "Нацкорпуса"
- Александр Сыч, глава Ивано-Франковского облсовета, "Свобода"
- Филипп Ильенко, глава Госкино
- Юрий Сиротюк, глава фракции "Свободы" в Киевсовете
- Олег Петренко, депутат Верховной Рады, "Нацкорпус"
- Анатолий Витив, "Свобода"
- Андрей Левицкий, "Свобода"
- Василий Лабайчук, "Правый сектор"
- Александр Алферов, "Нацкорпус"
- Андрей Мохник, "Свобода"
- Алексей Кайда, "Свобода"
- Арсений Билодуб (Климачов), "Правый сектор"
- Виктор Шендыбыло, "Нацкорпус"
- Олег Панькевич, "Свобода"
Напомним, что 9 июня свои списки представили также партии "Слуга народа", "Европейская солидарность" Петра Порошенко, Аграрная партия Украины, 8 июня - партии "Сила и честь" Игоря Смешко, "Самопомощь" Андрея Садового, "Голос" Святослава Вакарчука, 7 июня - "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.
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09.06.2019 18:42