Представители крымских татар решили баллотироваться в Раду от разных партий
Все они выступают за деоккупацию Крыма и будущее Украины в ЕС и НАТО.
Представители крымских татар решили баллотироваться в Верховную Раду по спискам разных партий.
Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в видеообращении.
"Ряд проевропейских, проукраинских партий решили включить в свои избирательные списки представителей крымскотатарского народа. Национальный лидер Мустафа Джемилев и я провели консультации с представителями шести партий, часть из которых уже включили представителей крымских татар", - сообщил он.
"Европейская солидарность" Петра Порошенко:
- Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа
- Ахтем Чийгоз, замглавы Меджлиса
"Сила и честь" Игоря Смешко:
- Рефат Чубаров, глава Меджлиса
"Украинская стратегия" Владимира Гройсмана:
- Эмине Джапарова, замминистра информационной политики
"Голос":
- Тамила Ташева, правозащитница, "КрымSOS"
- Рустем Умеров, бизнесмен, советник Джемилева
Чубаров сообщил, что идут консультации о включении в списки представителей крымских татар с еще одной партией.
"Представленность крымских татар в нескольких партиях, которые идут в одном направлении, - это то, что мы воспринимаем как позитив", - добавил он.
Чубаров сказал, что представителей крымских татар, баллотирующихся в Раду, объединяет одна цель – деоккупация Крыма, будущее Украины в Евросоюзе и НАТО, создание крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе независимой Украины.
Напомним, что в Верховной Раде VIII созыва есть два представителя крымских татар - Чубаров и Джемилев.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.