Представители крымских татар решили баллотироваться в Раду от разных партий

Все они выступают за деоккупацию Крыма и будущее Украины в ЕС и НАТО.

?Представители крымских татар решили баллотироваться в Раду от разных партий
Во время Курултая в Киеве, 12 ноября 2018.
Фото: Макс Левин

Представители крымских татар решили баллотироваться в Верховную Раду по спискам разных партий.

Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в видеообращении.

"Ряд проевропейских, проукраинских партий решили включить в свои избирательные списки представителей крымскотатарского народа. Национальный лидер Мустафа Джемилев и я провели консультации с представителями шести партий, часть из которых уже включили представителей крымских татар", - сообщил он.

"Европейская солидарность" Петра Порошенко:

  • Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа
  • Ахтем Чийгоз, замглавы Меджлиса

"Сила и честь" Игоря Смешко:

  • Рефат Чубаров, глава Меджлиса

"Украинская стратегия" Владимира Гройсмана:

  • Эмине Джапарова, замминистра информационной политики

"Голос":

  • Тамила Ташева, правозащитница, "КрымSOS"
  • Рустем Умеров, бизнесмен, советник Джемилева

Чубаров сообщил, что идут консультации о включении в списки представителей крымских татар с еще одной партией.

"Представленность крымских татар в нескольких партиях, которые идут в одном направлении, - это то, что мы воспринимаем как позитив", - добавил он.

Чубаров сказал, что представителей крымских татар, баллотирующихся в Раду, объединяет одна цель – деоккупация Крыма, будущее Украины в Евросоюзе и НАТО, создание крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе независимой Украины.

Напомним, что в Верховной Раде VIII созыва есть два представителя крымских татар - Чубаров и Джемилев.


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