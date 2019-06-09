?Представители крымских татар решили баллотироваться в Раду от разных партий

Все они выступают за деоккупацию Крыма и будущее Украины в ЕС и НАТО.

Во время Курултая в Киеве , 12 ноября 2018.

Представители крымских татар решили баллотироваться в Верховную Раду по спискам разных партий.

Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в видеообращении.

"Ряд проевропейских, проукраинских партий решили включить в свои избирательные списки представителей крымскотатарского народа. Национальный лидер Мустафа Джемилев и я провели консультации с представителями шести партий, часть из которых уже включили представителей крымских татар", - сообщил он.

"Европейская солидарность" Петра Порошенко:

Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа

Ахтем Чийгоз, замглавы Меджлиса

"Сила и честь" Игоря Смешко:

Рефат Чубаров, глава Меджлиса

"Украинская стратегия" Владимира Гройсмана:

Эмине Джапарова, замминистра информационной политики

"Голос":

Тамила Ташева, правозащитница, "КрымSOS"

Рустем Умеров, бизнесмен, советник Джемилева

Чубаров сообщил, что идут консультации о включении в списки представителей крымских татар с еще одной партией.

"Представленность крымских татар в нескольких партиях, которые идут в одном направлении, - это то, что мы воспринимаем как позитив", - добавил он.

Чубаров сказал, что представителей крымских татар, баллотирующихся в Раду, объединяет одна цель – деоккупация Крыма, будущее Украины в Евросоюзе и НАТО, создание крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе независимой Украины.

Напомним, что в Верховной Раде VIII созыва есть два представителя крымских татар - Чубаров и Джемилев.