У Казахстані відмовилися від параду на 9 травня

Захід не проводитимуть з "розрахунку економії бюджетних коштів".

Міноборони Казахстану заявило, що цьогоріч країна не проводитиме святковий парад на 9 травня для економії коштів із бюджету. Про це повідомляє російське видання Інтерфакс, інформує ZN.ua.

У Казахстані відмовилися від параду на 9 травня
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"Проведення військового параду в Казахстані у 2023 році не планується з розрахунку економії бюджетних коштів, а також у зв'язку з необхідністю вирішення інших завдань", — зазначив представник оборонного відомства країни й назвав пріоритетом "підтримання необхідного рівня боєздатності та мобільності підрозділів Збройних сил Казахстану".

"На цей час Міністерством оборони сплановані і проводяться військово-патріотичні заходи, вшанування військовослужбовців, які особливо відзначилися, проводиться робота з увічнення пам'яті воїнів-казахстанців, які загинули у війні, та висвітлення їхніх подвигів у засобах масової інформації. Інформацію щодо проведення інших заходів до 7 і 9 травня буде опубліковано на сайті міністерства найближчим часом", — додали у Міноборони.

У 2020 та 2021 роках військові паради у День Перемоги та День захисника Вітчизни були скасовані через коронавірус. У 2022 році параду також не було з метою економії бюджетних коштів.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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